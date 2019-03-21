«Обоснованные и адекватные». В МЧС заступились за действия пожарных, обвиненных в халатности при тушении «Зимней вишни»

В МЧС считают обоснованными действия пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, обвиняемых в халатности при тушении огня в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом заявил в ходе пресс-конференции замдиректора Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС РФ Сергей Сивенков 21 марта.

«За этот год много аналитической работы проведено по действиям наших сотрудников. В целом министерство в той ситуации их действия на момент развития ситуации оценивает как обоснованные и адекватные», — цитирует Сивенкова «Интерфакс».

По версии следствия, начальник пожарного звена Сергей Генин проигнорировал слова очевидца, который рассказал о запертых в кино детях и кратчайшей к ним дороге. В защиту сотрудника МЧС организовали сбор подписей, петицию поддержали несколько десятков тысяч человек.

Андрей Бурсин одним из первых прибыл к ТЦ «Зимняя вишня». Его обвинили в том, что он не организовал «управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона», а также не провел разведку пожара.