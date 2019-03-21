«Говорили, что он «ночной губернатор», но я не видел его роли в губернаторстве». Бывший глава Петербурга Владимир Яковлев прокомментировал приговор Барсукову

Первый губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев считает, что с учётом нового обвинительного приговора авторитетному предпринимателю Владимиру Барсукову (Кумарину) на свободу он уже не выйдет.

«Если ему суммарно дали 24 года, думаю, что на свободу он уже не выйдет. И видимо, он получил по заслугам», – сказал Яковлев 21 марта «Фонтанке».

При этом бывший градоначальник, который управлял Петербургом с 1996 по 2003 год, отметил, что никогда не понимал статуса так называемого «босса всех мафиозных боссов» города.

«Я никогда не вникал в эту составляющую. Всё время говорили, что он «ночной губернатор», но я не видел его роли в губернаторстве. Тем не менее человек есть», – добавил Владимир Яковлев. Отметим, именно в годы, когда Яковлев возглавлял Петербург, Барсуков и вёл активную деятельность в городе.

20 марта 63-летний Владимир Барсуков (Кумарин) Куйбышевским районным судом был приговорён к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в создании организованного преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК). На те же 12 лет был осуждён и ближайший сподвижник Барсукова Вячеслав Дроков. По совокупности с прошлыми приговорами Барсукову предстоит провести в заключении 24 года, Дрокову — 21 год.

Бывшего «ночного губернатора» задержали 22 августа 2007 года. В 2009 и 2012 годах он был осужден за рейдерство, в 2016-м за организацию убийства. Первые процессы проходили в формате «выездных заседаний» в Москве. Дело об организации преступного сообщества стало первым делом Барсукова, которое слушалось в Петербурге.

Сквозь историю Барсукова «Фонтанка» посмотрела на эпоху. Читайте материал Евгения Вышенкова «Четверть века для Кумарина. До встречи в 2030-м, ночной губернатор».