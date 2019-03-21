«Вован Путин» избавил чиновников Невского района от нелюбимого занятия. Их отпустили с работы

В Петербурге эвакуирована администрация Невского района. Послание о бомбе, оставленной «по приказу ФСБ», чиновники получили днем 21 марта и разошлись по домам.

Как сообщили «Фонтанке» сотрудники администрации, их оповестили о пришедшем на электронный адрес письме от имени «Вована Путина» – с типичным текстом о заложенной взрывчатке. Таких писем сегодня разослано десятки по школам, музеям, ТРК.

Чиновники покинули рабочие места и разошлись по окрестностям, а кто-то пошел домой. Некоторые сотрудники в здании администрации на проспекте Обуховской Обороны, 163, остались, и чувствуют они себя неуютно. Корреспондент «Фонтанки» набрал несколько телефонных номеров, представившись жителем, желающим принести обращение. На звонки ответили два человека, их голоса были нервны, подсказать примерное время проверки здания они не могли, и оба прекращали разговор и бросали трубки без «до свидания».

Электронные письма о взрывах приходят в учреждения Петербурга с самого утра 21 марта. Первыми под «бомбардировку» попали школы и больницы, досталось рынку «Юнона», торговому центру «Охта Молл», Мариинскому театру, Эрмитажу и Исаакиевскому собору.