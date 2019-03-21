ФСБ рассекретила, но не показала документы по делу адмирала Колчака. Петербуржец добивается открытости от ведомства

Федеральная служба безопасности рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака. Об этом «Фонтанке» 21 марта рассказал петербуржец Дмитрий Остряков, боровшийся за открытость информации.

18 января Остряков получил ответ от ведомства, подписанный заместителем начальника Центрального архива ФСБ России Николаем Ивановым. В документе говорилось, что дело Колчака «рассекречено в установленном порядке». Но, несмотря на снятый гриф «совершенно секретно», материалы оказались недоступны для исследователей, так как Колчак не является реабилитированным.

«Отговорка достаточно странная о том, что Александр Васильевич Колчак не был реабилитирован, потому что реабилитировать можно тех, кто бы осуждён. А поскольку Колчак осуждён не был, и его просто расстреляли, а потом сбросили в реку, тут ни о какой реабилитации речи быть не может. Речь идёт исключительно о внесудебной репрессии, осуществлённой административным органом, который не имел на это полномочий, не было суда», — объяснил Остряков в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».

Горожанин намерен совместно с правозащитной группой «Команда 29» оспорить отказ в доступе к материалам производства. Кроме того, часть информации из дела уже излагалась в Смольнинском районном суде Петербурга в ходе спора о демонтаже мемориальной доски в честь Колчака.