Беглов назначил нового главу комитета по печати. Им стал бывший глава Северо-Западного филиала Russ Outdoor Владимир Рябовол

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назначил своего советника Владимира Рябовола председателем комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Об этом 21 марта сообщается на сайте правительства города.

О назначении Владимира Рябовола стало известно через сутки после увольнения прежнего руководителя ведомства — Сергея Серезлеева. Сообщение об отставке сопровождалось упоминанием проверки Контрольно-счетной палаты, ранее выявившей нарушения на 4,1 млрд рублей, из которых 3 млрд — недостача от проведенных в 2017 году торгов по наружной рекламе.

Владимир Рябовол родился в Красноярске в 1968 году. Учился в Ленинградском технологическом институте холодильной промышленности. С 1986-го по 1988 год служил в Вооруженных силах СССР в Ленинградском военном округе. С 1994-го по 2004 год работал генеральным директором компании «APR-Петербург» (позднее вошла в состав News Outdoor, затем переименованной в Russ Outdoor). С 2004-го по 2017 год руководил Outdoor media management в составе той же компании. С 2016-го по 2017 год занимал пост президента Национальной ассоциации визуальных коммуникаций (НАВК).

В первом интервью в новом качестве чиновник рассказал «Фонтанке», сможет ли город больше зарабатывать на рекламе, как победить незаконные объявления и куда двигаться петербургской журналистике.