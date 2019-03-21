Смольный пояснил, где в бюджете лежат более десяти миллиардов на докапитализацию АО «ЗСД»
Десять с лишним миллиардов рублей, необходимых для покупки новых акций АО «ЗСД», заложены в различных строчках бюджета комитета имущественных отношений на ближайшие два года. Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что строительство широтной магистрали (так называемого Восточного скоростного диаметра) может быть профинансировано за счет допсоглашения со строителями ЗСД.
Информация о допэмиссии акций АО «ЗСД», принадлежащего городу, содержится на официальном портале раскрытия корпоративной информации. Речь идет о 1 030 381 дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции номинальной стоимостью в 10 тысяч рублей. Размещение предполагается по закрытой подписке, покупатель — комитет имущественных отношений.
Как сообщили в комитете, средства заложены в бюджете в двух строчках ведомственной структуры расходов КИО: бюджетные инвестиции АО «ЗСД» в рамках реализации целевой программы «Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр"» и инвестиции на реализацию программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Если сложить прописанные там суммы, то получается, что в 2019 году заложено 3,638 млрд рублей и в 2020-м — 6,664 млрд, всего — 10,3 млрд, то есть искомая для покупки акций сумма.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что правительство предполагает начать строительство так называемой Восточной широтной магистрали без объявления концессионного конкурса — просто оформив дополнительное соглашение к договору на возведение Западного скоростного диаметра с «Магистралью Северной столицы». В этом случае первый этап новой трассы будет считаться чем-то вроде очередной «развязки» уже построенной магистрали. Строительством широтной магистрали со стороны города занимается АО «ЗСД».
© Фонтанка.Ру
Справка:
ОАО «ЗСД» (с 2015 года АО) было создано в 1997-м для строительства Западного скоростного диаметра, на 100% принадлежит городу. Общество представляет город в концессионном соглашении, выступает заказчиком проектирования и строительства. После запуска трассы в полноценном режиме в декабре 2016 года новым проектом для компании становится Восточная широтная магистраль, которая должна соединить ЗСД и Кольцевую автомобильную дорогу с продлением до Мурманского шоссе. Именно АО «ЗСД» проводило конкурс на разработку градостроительного обоснования новой дороги. Стоимость проекта оценивается в 160 млрд рублей.