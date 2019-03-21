18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +2
$ 63.74р
72.79р
17:34 21.03.2019
Расширенный поиск

Власть
21.03.2019 14:32
Печать

Смольный пояснил, где в бюджете лежат более десяти миллиардов на докапитализацию АО «ЗСД»

Десять с лишним миллиардов рублей, необходимых для покупки новых акций АО «ЗСД», заложены в различных строчках бюджета комитета имущественных отношений на ближайшие два года. Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что строительство широтной магистрали (так называемого Восточного скоростного диаметра) может быть профинансировано за счет допсоглашения со строителями ЗСД.  

Информация о допэмиссии акций АО «ЗСД», принадлежащего городу, содержится на официальном портале раскрытия корпоративной информации. Речь идет о 1 030 381 дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции номинальной стоимостью в 10 тысяч рублей. Размещение предполагается по закрытой подписке, покупатель — комитет имущественных отношений. 

Как сообщили в комитете, средства заложены в бюджете в двух строчках ведомственной структуры расходов КИО: бюджетные инвестиции АО «ЗСД» в рамках реализации целевой программы «Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр"» и инвестиции на реализацию программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Если сложить прописанные там суммы, то получается, что в 2019 году заложено 3,638 млрд рублей и в 2020-м — 6,664 млрд, всего — 10,3 млрд, то есть искомая для покупки акций сумма. 

Ранее «Фонтанка» писала о том, что правительство предполагает начать строительство так называемой Восточной широтной магистрали без объявления концессионного конкурса — просто оформив дополнительное соглашение к договору на возведение Западного скоростного диаметра с «Магистралью Северной столицы». В этом случае первый этап новой трассы будет считаться чем-то вроде очередной «развязки» уже построенной магистрали. Строительством широтной магистрали со стороны города занимается АО «ЗСД».


© Фонтанка.Ру

Справка:

ОАО «ЗСД» (с 2015 года АО) было создано в 1997-м для строительства Западного скоростного диаметра, на 100% принадлежит городу. Общество представляет город в концессионном соглашении, выступает заказчиком проектирования и строительства. После запуска трассы в полноценном режиме в декабре 2016 года новым проектом для компании становится Восточная широтная магистраль, которая должна соединить ЗСД и Кольцевую автомобильную дорогу с продлением до Мурманского шоссе. Именно АО «ЗСД» проводило конкурс на разработку градостроительного обоснования новой дороги. Стоимость проекта оценивается в 160 млрд рублей.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено «Петербургская Недвижимость»
21.03.2019 16:19

«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Ипотечный уикенд»

С 21 по 24 марта только в «Петербургской Недвижимости» – специальные условия клиентам, приобретающим квартиру в ипотеку
BOAnet.at
21.03.2019 15:19

MBA в Вене со стипендией WU Executive Academy

До 31 мая 2019 года можно принять участие в конкурсе стипендий Professional MBA, покрывающих до 50% стоимости обучения.
LEGENDA Intelligent Development
21.03.2019 15:11

Что такое жилье бизнес-класса, и кто его покупает

Несмотря на то, что на рынке недвижимости понятие «жилье бизнес-класса» существует уже давно, многие так и не поняли, что это за «бизнес», и кто его покупатель.
Setl City
21.03.2019 13:22

Setl Group устанавливает оборудование в новых детских садах ЖК «GreenЛандия»

Холдинг Setl Group приступил к комплектации двух встроенных детских садов в жилом комплексе комфорт-класса «GreenЛандия» неподалеку от метро «Девяткино».
Ян Фельдман/ фото предоставлено ЗАО «Ленстройтрест»
21.03.2019 12:43

Ян Фельдман назначен директором по маркетингу ГК «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» сообщает о новом назначении. Дирекцию по маркетингу возглавил Ян Фельдман. В круг его обязанностей будет входить формирование продукта и политики ценообразования компании, разработка и реализация маркетинговой стратегии, продвижение и повышение конкурентоспособности объектов «Ленстройтреста».
ПСК
21.03.2019 11:20

Цены на жилую недвижимость: прогноз резкого роста не оправдался

Предрекавшегося рядом экспертов резкого повышения стоимости квадратного метра в начале 2019 года не произошло. В то же время ситуация на рынке неоднородная: часть компаний увеличивает стоимость квадратного метра, часть, наоборот, не видит причин для повышения. Среди таких компаний петербургская «ПСК», не повышавшая цены в январе-марте.
ПСК
21.03.2019 11:11

Коммерческие помещения в Славянке: новые возможности для бизнеса

В строящемся на юге Санкт-Петербурга жилом комплексе «Славянка» по адресу Ростовская ул., 24 открыты продажи универсальных коммерческих помещений площадью 101,7 и 101,9 кв. м.
АО «Строительный трест»
21.03.2019 11:08

В ЖК NEWПИТЕР открылись новые шоурумы

В марте 2019 года в жилом квартале NEWПИТЕР открылись шоурумы, демонстрирующие обновленные варианты отделки от застройщика. Они расположены на втором этаже 7 лота, рассчитанного на 171 квартиру. Стоимость работ составляет от 15 000 рублей за квадратный метр.
Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
21.03.2019 10:53

Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» готов на 80%

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», приступил к завершающей стадии строительства шестого детского сада в ЖК «Северная долина». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на лето текущего года.
фото предоставлено компанией ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
21.03.2019 10:21

«Если очень захотеть – можно в космос улететь», или как в Петербурге прошел межгалактический «Мировой Новый год»

Карусели, батуты, сухой бассейн, гигантские шахматы и бильярд, надувной лабиринт, мастер-классы, викторины и квесты – так в «Экспофоруме» отмечали «Мировой Новый год» со 2 по 7 января.
20.03.2019 17:10

Театр начинается с вешалки, а жилой комплекс с красивой входной группы

Одним из показателей высокого качества объекта является высококачественная отделка мест общего пользования. Входные группы, лестничные марши и площадки создают первое впечатление и, конечно, общее настроение
ПАО «Группа ЛСР»
20.03.2019 16:19

С паркингом выгоднее: скидка на трехкомнатную квартиру в доме «Паруса»

«Группа ЛСР» объявила новую акцию. При покупке трехкомнатной квартиры и парковочного места в доме «Паруса» клиенты получают скидку 150 000 рублей от стоимости квартиры!* Предложение действует до конца марта.