Смольный пояснил, где в бюджете лежат более десяти миллиардов на докапитализацию АО «ЗСД»

Десять с лишним миллиардов рублей, необходимых для покупки новых акций АО «ЗСД», заложены в различных строчках бюджета комитета имущественных отношений на ближайшие два года. Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что строительство широтной магистрали (так называемого Восточного скоростного диаметра) может быть профинансировано за счет допсоглашения со строителями ЗСД.

Информация о допэмиссии акций АО «ЗСД», принадлежащего городу, содержится на официальном портале раскрытия корпоративной информации. Речь идет о 1 030 381 дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции номинальной стоимостью в 10 тысяч рублей. Размещение предполагается по закрытой подписке, покупатель — комитет имущественных отношений.

Как сообщили в комитете, средства заложены в бюджете в двух строчках ведомственной структуры расходов КИО: бюджетные инвестиции АО «ЗСД» в рамках реализации целевой программы «Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр"» и инвестиции на реализацию программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Если сложить прописанные там суммы, то получается, что в 2019 году заложено 3,638 млрд рублей и в 2020-м — 6,664 млрд, всего — 10,3 млрд, то есть искомая для покупки акций сумма.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что правительство предполагает начать строительство так называемой Восточной широтной магистрали без объявления концессионного конкурса — просто оформив дополнительное соглашение к договору на возведение Западного скоростного диаметра с «Магистралью Северной столицы». В этом случае первый этап новой трассы будет считаться чем-то вроде очередной «развязки» уже построенной магистрали. Строительством широтной магистрали со стороны города занимается АО «ЗСД».