«Ведутся работы по совершенствованию». База данных ГИБДД недоступна по всей стране, как и сайты МВД

Ни зарегистрировать машину, ни получить права в Петербурге невозможно. Да и по всей России – недоступны базы данных ГИБДД. Сайты российских ГИБДД и МВД тоже не открываются. «В настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России», – такое объявление встречает 21 марта посетителей ресурсов.

Как сообщили «Фонтанке» в одном из петербургских МРЭО, не работает база в Москве, поэтому паузу взяли все МРЭО страны.

Как правило, подобные технические проблемы в МРЭО связаны со сбоями в работе расположенной в Москве базы данных ФИС (Федеральная информационная система) ГИБДД МВД РФ. Она аккумулирует сведения, посылаемые подразделениями ГИБДД всех регионов страны, об автомобилях и гражданах, документах (ПТС, водительских удостоверениях, отдельно – о пропавших документах), об угонах, административных правонарушениях, ДТП. В такой ситуации невозможно не только поменять водительское удостоверение, но и перерегистрировать автомобиль, проверить его на угон или совершить другие действия, которые требуют обращения к ФИС.

На протяжении нескольких лет, как минимум с 2014-го по 2017 год, такие сбои по внутренним техническим причинам происходили очень часто, порой по несколько раз в месяц. В последнее время их стало меньше. Любопытно, что в мае и июне 2017 года база данных ГИБДД давала сбой по другой причине – из-за хакерских атак.