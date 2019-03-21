Похороны певицы Юлии Началовой вышли из-под контроля. Крупнейший в России зал прощаний не справляется с потоком посетителей

Церемония похорон Юлии Началовой отложена на неопределенный срок. Желающих проститься с 38-летней певицей оказалось гораздо больше запланированного.

Под гражданскую панихиду по Началовой был отдан Большой траурный зал Троекуровского некрополя на западе столицы. Он вмещает более 500 человек и считается крупнейшим подобным помещением в России. Прощание началось в полдень и было рассчитано на два часа, но его посещаемость превзошла все самые смелые ожидания. Поток москвичей продлил церемонию на неопределенное время, хоронить Началову пока не собираются.

На Троекуровское приехали Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Филипп Киркоров с желтыми тюльпанами. Николай Басков откомандировал на кладбище автомобиль с именным венком. Его примеру последовал Сергей Пенкин. Надежда Ручка, Зара, Анастасия Стоцкая, Лариса Долина, Кирилл Андреев из «Иванушек» почтили память певицы лично.

Ясность в диагноз Началовой внесена благодаря Тайванчику. Он вспомнил, что при последней встрече на вопрос о делах артистка сообщила о своей подагре. С больной ногой она поступила в больницу, сепсис было не остановить.

Юлия Началова умерла 16 марта. Ее планировалось похоронить 19-го, но церемонию пришлось отложить из-за чрезвычайной востребованности Троекуровского кладбища в последние дни. Вперед нее покой тут обрели муж Божены Рынска, бывший глава телеканала НТВ Игорь Малашенко, и бывший супруг Лолиты. Сегодня на Троекуровском кладбище хоронят также режиссера Марлена Хуциева, но организаторы не стали в очередной раз «передвигать» Началову.