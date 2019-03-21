Калининградский студент пожаловался в Страсбург на отчисление из БФУ после акции Навального

В Страсбургский суд подана жалоба из Калининграда. Бывший студент-юрист Балтийского федерального университета считает незаконным свое отчисление из вуза. Третьекурсника Олега Алексеева отлучили от учебы после того, как он рассказал журналистам о том, что руководство БФУ заставляет студентов отказаться от акции протеста, организованной Алексеем Навальным. Протестное мероприятие после расследования «Он вам не Димон» состоялось летом 2017 года.

О жалобе в Европейский суд 21 марта сообщает правозащитная организация «Агора».

«Алексеев считает, что его отчисление из БФУ является вмешательством в право на свободу выражения мнения, гарантированное статьей 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», – отметил юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов, оказывающий россиянину правовую поддержку.

В 2017 году Алексеев был заместителем координатора регионального штаба Навального в Калининграде. 2 июня он уведомил власти о проведении антикоррупционного шествия в центре города. Мероприятие назначили на 12 июня, провести его собирались под лозунгом: «Требуем ответов». Чиновники протест не согласовали.

В тексте жалобы в ЕСПЧ говорится: за четыре дня до акции Алексеева вызвал для беседы директор Юридического института БФУ Олег Заячковский. С ним же был некий сотрудник службы безопасности вуза. В течение 20 минут собеседники уговаривали студента отказаться от организации и проведения акции протеста. Они «убеждали в бессмысленности участия в митингах, угрожали полицией, намекали на проблемы с успеваемостью и обещали "продолжать делать выводы, исходя из его учебы"». Алексеев записал этот разговор на диктофон и передал журналистам. Информация появилась в СМИ.

Не прошло и месяца, как ректор БФУ получил от директора Юридического института докладную записку. Она стала поводом для проверки обстоятельств появления аудиозаписи в СМИ. Олег Алексеев в письменном объяснении заявил: он исходил из того, что считает неприемлемым вмешательство университета в личную жизнь и общественную деятельность студентов, а также давление на студентов на основе их политических взглядов. 10 июля приказом ректора молодого человека отчислили. Формулировка была такая: «в связи с противоправным поведением... выразившимся в проявлении неуважения к закону и суду в публичном пространстве, пренебрежении принятым порядком поведения, что является нарушением п.п. 8.3, 11.8 и 11.9 Правил внутреннего трудового и учебного распорядка БФУ».

9 ноября 2017-го Ленинский районный суд Калининграда отказал в иске об отмене приказа об отчислении. 27 февраля 2018 года Калининградский областной суд признал это решение законным. Все последующие суды, вплоть до Верховного, также встали на сторону Балтийского федерального университета.

Сам Алексеев в разговоре с изданием The Insider заявил, что на восстановление в вузе уже не рассчитывает, однако хочет добиться справедливости: «Да, российский суд признал отчисление законным, поэтому и обращаемся в ЕСПЧ. Добиваться восстановления уже не имеет смысла, потому что это процесс не на один год, а учиться я хочу уже сейчас. Это, скорее, про восстановление справедливости. И, конечно, было бы хорошо иметь решение ЕСПЧ как подтверждение того, что в российских университетах преследуют за политические взгляды. Также думаю, что это было бы важно для тех, кто ещё учится или будет учиться, но боится как-то участвовать в политике по причине того, что могут отчислить», – отметил он.