Полиция безопасности Финляндии заявила об активности российских и китайских разведчиков

В Финляндии по-прежнему действует довольно много сотрудников иностранной разведки, если принимать во внимание относительно небольшой размер страны. Особенно активны спецслужбы России и Китая. Об этом 21 марта заявили в Полиции безопасности Финляндии SUPO.

В 2018 году SUPO расследовала несколько случаев кибершпионажа по заказу правительства другой страны. Атаке хакеров подверглось правительство Финляндии, а также бизнес и частные лица.

Разведдеятельность направлена на прогнозирование действий Финляндии и попытки повлиять на политические решения. Как рассказал Yle глава SUPO Антти Пелттари, шпионы традиционно действуют под дипломатическим прикрытием, свои агенты есть и внутри страны.

«Несмотря на то, что кибершпионаж более активен, чем раньше, спецслужбы все еще пытаются найти и привлечь тайных информаторов. Иностранные разведывательные организации также стремились набирать людей для оказания прямого или косвенного влияния на политические решения и общественное мнение», – говорится в сообщении SUPO.

Особенный интерес иностранных спецслужб вызывает дискуссия о НАТО, внешняя политика и политика безопасности, позиция Финляндии по санкциям ЕС и безопасность в регионе Балтийского моря. Объектом мониторинга является также международное военное сотрудничество Финляндии и деятельность Суоми в качестве председателя Арктического совета.

Между тем Пелттари не считает, что следует ожидать вмешательства в парламентские выборы Финляндии, которые должны состояться 14 апреля, а вот возможных попыток влияния на выборы в Европейский парламент глава Полиции безопасности не исключает.

Напомним, Финляндия 11 марта приняла закон о разведке, предоставив SUPO и разведке более широкие полномочия.