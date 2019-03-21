Аномальную жару в августе обещают синоптики Петербургу. И тёплое лето – всей России

Надежды на тёплое лето подкрепил Гидрометцентр, опубликовавший 21 марта на своём сайте прогноз погоды в России на период с апреля по сентябрь.

«Анализ климатических данных и прогностических разработок <...> позволяет с вероятностью 69–72% сделать вывод, что на большей части территории России в апреле–сентябре 2019 г. ожидается температурный режим, близкий к средним многолетним значениям, – отмечается в комментарии к публикации. – На юго-западе европейской территории, на востоке Северо-Западного, на севере Уральского и Сибирского федеральных округов в среднем за период наиболее вероятны положительные аномалии температуры воздуха».

В Северо-Западном федеральном округе, в который входят Петербург и Ленинградская область, с апреля по июль будет тепло – температура и осадки, близкие к норме. При этом в апреле и мае средняя месячная температура на востоке СЗФО может превысить норму. А в августе воздух прогреется значительно сильнее обычного. На востоке округа вероятен избыток осадков.

«Выше нормы средняя месячная температура предполагается в Северо-Западном, Центральном федеральных округах, в северных регионах Южного и на большей части Приволжского федеральных округов, на севере Уральского федерального округа и Красноярского края, – комментируют синоптики карту прогнозов на август. – <...> Больше, чем в августе 2018 года, месячное количество осадков ожидается на большей части Южного и Центрального федеральных округов».

В сентябре в Петербурге тоже будет тепло, но уже не жарко. На юго-западе европейской территории России средняя температура первого осеннего месяца, по прогнозу Гидрометцентра, всё-таки превысит норму, при этом на востоке СЗФО может быть много дождей.

В 2018 году в Петербурге, напомним, аномальной стала осень. Сентябрь был почти жарким, на 3,3 градуса выше нормы, а в течение трёх дней вообще плюс 21 – 23 градуса. Тепла досталось и октябрю. В то же время на рубеже сентября-октября впервые были зафиксированы конвективные грозы, ливни и град к северу от Петербурга.