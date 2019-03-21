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Технологии
21.03.2019 14:01
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Опасная уязвимость в Android позволяет хакерам видеть содержимое мессенджеров и банковских приложений

Многолетнюю уязвимость в операционной системе Google Android обнаружил эксперт Positive Technologies Сергей Тошин, сообщает 21 марта сайт компании Positive Technologies, специализирующейся на вопросах сетевой безопасности. 

Уязвимость позволяет получать доступ к конфиденциальным данным пользователей Android через установленное вредоносное приложение или приложение с мгновенным запуском. Хакеры могли смотреть как историю посещений в браузерах, так и изучать содержимое мессенджеров и даже банковских приложений. 

Специалисты Google оценили уровень опасности уязвимости CVE-2019-5765 как «высокий». Однако в Positive Technologies уточняют, что в настоящее время уязвимость устранена. Пользователям Android устройств рекомендуется проверить версию браузера на своих смартфонах и обновиться. Уязвимость отсутствует уже в Google Chrome 72.

В то же время выявленная уязвимость угрожает пользователям мобильных браузеров на базе Chromium — таких как Google Chrome, Samsung Internet и «Яндекс.Браузер», уточнили в компании.

В 2018 году в России 70% всей хакерской активности пришлось на банковский сектор, а киберпреступники сократили скорость обналичивания украденных из банков средств до 15 минут. О хакерских атаках по итогам года заявила почти половина российских компаний. Скрытый майнинг через мобильные гаджеты в 2018 году вырос в 40 раз.  

При этом киберпреступники не отказываются и от классических краж. Каждая тридцатая утечка данных идёт через краденые устройства. Однако хакеры не только крадут, но и дарят свои девайсы. В конце 2018 года стало известно о ноу-хау киберпреступников, когда банки Европы и России были атакованы с помощью устройств, которые в буквальном смысле подкидывали на территории кредитных организаций.  

В то же время хакеры усиливают наступление на, казалось бы, защищённые цифровые каналы. В 2018 году впервые была успешно атакована международная система банковских переводов SWIFT. А вот взломать российский бионический протез и перехватить управление роботизированной рукой киберпреступникам пока не удалось

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