Дровосеки штурмовали природный парк «Гладышевский». Заказчиком вырубки называют «Ленэнерго»

В природном заказнике «Гладышевский» пойманы лесорубы, вырубавшие деревья в промышленном масштабе. Они заявили, что делали просеку по просьбе «Ленэнерго».

Как сообщает 21 марта комитет природопользования Петербурга, незаконную вырубку остановили накануне, причем дровосеки угомонились лишь после того, как у них забрали лесовозы, тракторы и бензопилы.

Лес «Гладышевского» рубили представители компании «ПСК Квант». На нее составили административный протокол, так как положительное решение государственной экологической экспертизы отсутствовало.

По словам дровосеков, вырубку им заказало ПАО «Ленэнерго», для которого проводится реконструкция линий электропередачи расширением существующих просек.

В Смольном подчеркивают, что «ПСК Квант» по контракту с «Ленэнерго» вправе работать только в границах Ленинградской области.

«В заказнике «Гладышевский» установлен прямой запрет на расширение хозяйственной деятельности существующих объектов», – добавили в комитете природопользования.

Подрядчика привлекли к ответственности по статье 8.39 КоАП РФ, «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Причиненный «Гладышевскому» ущерб пока неясен. По данным чиновников, лесорубы «ПСК Квант» планировали десантироваться еще в двух заказниках Петербурга – «Озеро Щучье» и «Северное побережье Невской губы».

«Фонтанка» обратилась за комментарием к «Ленэнерго».

Гладышевский заказник площадью более 8 тысяч гектаров почти целиком расположен в Ленобласти, на территории Санкт-Петербурга находится десятая часть природного парка. Он создан в середине 1990-х для сохранения популяций лососевых рыб и европейской жемчужницы — редкого моллюска.