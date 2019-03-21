«Уходите, сейчас всё бабахнет». Минёры лишили петербуржцев внимательной медицины, спорта и развлечений

Выходом на улицу персонала и посетителей ТРК «Охта Молл» продолжилась волна эвакуаций, накрывшая Петербург 21 марта. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели.

По их словам, покупателей из торгово-развлекательного комплекса в Красногвардейском районе города на выход попросили в час дня. По громкой связи необходимость прогуляться объясняли «техническими причинами». Особо медлительных сотрудники некоторых магазинов подгоняли более эмоционально.

«Сотрудники бегали и кричали: "Сейчас всё бабахнет, быстро уходите"», – рассказывают читатели.

Исход людей также заметили из Fitness House на проспекте Наставников и соседствующего с ним магазина «Пятёрочка». Представитель сети спортивных клубов связаться с филиалом в Красногвардейском районе в ответ на просьбу нашего корреспондента не смог.

На Литейном проспекте перестала работать одна из «клиник внимательной медицины» компании «Скандинавия». Приём пациентов остановило сообщение о заминировании, которое пришло на электронный адрес. Обо всех жертвах почтового террора читайте в трансляции «Фонтанки».