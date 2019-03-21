Мандат Алферова в Госдуме достанется Медведеву. Грудинин остался не у дел

Мандат недавно скончавшегося депутата Госдумы от КПРФ, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова, передадут депутату Законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву. Об этом 21 марта пишет Russia Today со ссылкой на РИА Новости.

«ЦИК будет действовать, исходя из норм федерального законодательства, и передавать мандат первому человеку в группе, которая не получила депутатский мандат при распределении его после проведения выборов в Госдуму», — пояснил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Напомним, ранее Центризбирком отказался передавать мандат Алферова бывшему кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудиниину. Причиной стали якобы не закрытые иностранные счета до регистрации кандидатом в Госдуму в 2016 году.