Апелляционный суд подтвердил, что ГУИОН неправомерно наделяли полномочиями комитета имущественных отношений

13-й арбитражный апелляционный суд признал законность предписания Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы в отношении комитета имущественных отношений. Контракты с ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» заключались без торгов.

Как сообщает 21 марта УФАС, ведомство установило, что комитет ограничил конкуренцию, когда без проведения торгов заключил контракт с ГУИОН на предоставление информации, необходимой для расчета арендной платы за городскую землю. Помимо этого предприятие было наделено функциями и правами комитета по определению размера ренты. Согласно предписанию УФАС, комитет должен был обеспечить конкуренцию и прекратить наделение ГУИОН полномочиями органа власти. КИО пытался обжаловать это решение и предписание, однако теперь уже две инстанции отказали ему в иске.

Свои претензии антимонопольщики озвучили еще в марте 2018 года, после чего КИО объявил о намерении оспаривать их. «Ранее Арбитражный суд в трех инстанциях, а также Высший арбитражный суд РФ подтвердили законность работ ГУП ГУИОН по аналогичному контракту, а также право комитета поручать ГУП ГУИОН, как подведомственному предприятию, данный вид работ», – заявляли в комитете.

Уже в апреле после предостережения УФАС депутаты внесли поправки в законопроект об унитарных предприятиях. Предполагалось, что городские предприятия будут иметь преференции по выполнению работ и оказанию услуг по инвентаризации земельных участков, находящихся в государственной собственности. Таким образом, в случае принятия законопроекта эти полномочия сохранял бы за собой ГУИОН. В итоге от этого пункта отказались.