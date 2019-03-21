Setl Group устанавливает оборудование в новых детских садах ЖК «GreenЛандия»

Setl City

Холдинг Setl Group приступил к комплектации двух встроенных детских садов в жилом комплексе комфорт-класса «GreenЛандия» неподалеку от метро «Девяткино».

Образовательные учреждения рассчитаны в общей сложности на 200 детей и расположены в зданиях по адресам: ул. Графская, д. 8 и д. 12 к.2. Открытие детских садов запланировано на конец мая текущего года.

Садики были построены Setl Group в рамках программы «Соцобъекты в обмен на налоги» – сейчас ведется работа по передаче детских садов в безвозмездное пользование в муниципальную собственность.

Setl Group полностью укомплектует детские сады всем необходимым оборудованием: от игровых до музыкальных и спортивных залов. Так, в помещениях кухонь и столовых будут установлены плиты и холодильники, обеденные столы и буфеты. Садики получат шкафы для одежды, стиральные и сушильные машины, гладильные доски, кроватки для спален, шкафы для игрушек, канцелярские столы и ученические доски, компьютеры. Музыкальные залы будут укомплектованы пианино и музыкальными центрами. Для спортивных залов холдинг закупит гимнастические стенки, беговую дорожку и детский велотренажер.

Setl City

Холдинг уже благоустроил прогулочные, физкультурные и игровые площадки с теневыми навесами на территории перед детскими садами. В игровых зонах установлены яркие детские скамейки и песочницы, детские городки для малышей, качели на пружине.

В планах Setl Group – завершить комплектацию до апреля текущего года и передать объекты в муниципальную собственность до конца мая. На конец мая запланировано открытие детских садов для малышей.

Эксклюзивным брокером проекта «GreenЛандия» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations