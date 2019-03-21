Судебный спор «Смольный против своего чиновника», возникший из-за 21 млн рублей премий, попросили закрыть для публики

Адвокаты директора Городского центра управления парковками Владислава Бакулина попросили судью закрыть слушания по процессу с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), который требует у руководителя учреждения 21 млн рублей необоснованно выданных премий. Об этом 21 марта сообщает корреспондент «Фонтанки».

Закрыть слушания защитники Бакулина попросили из-за того, что в деле фигурируют материалы с грифом «Для служебного пользования». Юрист комитета выступил против этой меры. Судья решения не принял, но намекнул, что ходатайство не удовлетворит. «Сразу поясню для ответчика, что те основания, на которые вы ссылаетесь, не являются основанием для закрытого судебного заседания», – заметил служитель Фемиды. Но все же подчеркнул: решение по ходатайству он примет к следующим слушаниям, которые пройдут 16 мая 2019 года.

«Фонтанка» подробно рассказывала о конфликте между КРТИ и главой подведомственного ему учреждения. В комитете посчитали, что с января по сентябрь 2018 года Владислав Бакулин необоснованно выписал своим советникам и менеджерам более 20 млн рублей премий. Ведомство заняло такую позицию после того, как Городской центр управления парковками проверило контрольное управление губернатора Петербурга, а в кабинеты ведомства заглянули сотрудники ФСБ.

Владислав Бакулин пока еще является директором учреждения, но 12 апреля его контракт истечет. По данным нашего издания, соглашение с ним не будет пролонгировано, а его место займет Сергей Куканов, который ранее был первым заместителем в Центре комплексного благоустройства.