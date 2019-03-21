Американская фигуристка порезала коньком ногу спортсменке из Южной Кореи на ЧМ. Есть подозрение, что она сделала это специально

На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) разгорается крупный скандал. 22-летнюю американскую фигуристку Мэрайю Белл подозревают в умышленном нанесении травмы 16-летней представительнице Южной Кореи Лим Ын Су.

По мнению корейской стороны, во время тренировки перед короткой программой Лим Ын Су катилась вдоль бортика, чтобы не мешать другим спортсменам, когда американка проехала в опасной близости и умышленно задела ее лезвием конька.

Сборная Южной Кореи подала жалобу на Мэрайю Белл с требованием дисквалифицировать ее. В рапорте также сообщается, что американка якобы весь сезон издевалась над 16-летней южнокореянкой.

Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование по этому поводу. Несмотря на травму, Лим Ын Су выступила в короткой программе и заняла промежуточное пятое место. Белл чуть отстала от нее, расположившись на шестой строчке.