«Решение коснется более четырех миллионов человек». Госдума приняла закон о повышении пенсии сверх прожиточного минимума

Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон об индексации пенсий россиян сверх уровня прожиточного минимума. Он коснётся пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или трудились там, где была очень маленькая зарплата, сообщает сайт Госдумы 21 марта.

Впредь индексацию пенсий станут проводить лишь после установления социальных доплат, позволяющих увеличить размер пенсии до уровня прожиточного минимума в регионе. Размер этих доплат не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных выплат.

«Люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января проиндексирована на 7%. При этом им не придется ни писать заявление, ни собирать справки. Перерасчет будет произведен автоматически. Это решение коснется более 4 млн человек», — сказал Вячеслав Володин.

В феврале Пенсионный фонд РФ сообщал, что инициатива затронет 12% неработающих пенсионеров. Всего за 5 лет на эти цели потратят 120 миллиардов рублей.

Кроме того, закон ввёл единую и обязательную для всех регионов РФ методику определения прожиточного минимума пенсионеров. Депутаты уверены, что единые правила определения величины прожиточного минимума пенсионера, утвержденные кабинетом министров, «позволят исключить возможность манипуляций с величиной прожиточного минимума» на местах.

Ранее стало известно, что президент России имеет право на пожизненное содержание в 75% от ежемесячного денежного вознаграждения, а пенсия Михаила Горбачёва составляет 40 минимальных зарплат.