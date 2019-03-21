К созданию спутникового интернета от британской OneWeb помимо «Союзов» привлекут российские «Протоны»

Переговоры о продаже сразу 10 ракет «Протон-М» британской компании OneWeb ведёт центр имени Хруничева. Как пишет «Коммерсантъ», об этом 21 марта сообщил гендиректор центра Алексей Варочко.

«С OneWeb был даже подписан протокол о намерениях на приобретение этой компанией десяти «Протонов-Medium»... Я предложил тогда продать им десять «Протонов-М» в существующей модификации по стоимости «Протона-Medium», – пояснил глава предприятия.

Гендиректор ГКНПЦ им. Хруничева добавил, что переговоры с OneWeb еще продолжаются. «Не могу сказать, что все гладко и идеально, но идут», – добавил он.

До этого запуски спутников OneWeb для создания орбитальной группировки, которая покроет «Интернетом из космоса» всю землю, планировались только ракетоносителями «Союз». Первый пуск состоялся 28 февраля. На орбиты были успешно выведены первые 6 спутников. Старт с космодрома Куру во Французской Гвиане несколько раз переносили, в том числе из-за неполадок с ракетой «Союз».

Летом 2018 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял о закрытии проекта «Протон», прекращении производства ракет «Протон-М» к концу 2020 г. и окончании их эксплуатации в 2025 году. «Роскосмос» планировал перейти на использование ракет-носителей нового поколения семейства «Ангара». Сейчас «в заказе числится» еще 12 ракет «Протон».

В конце 2018 года сообщалось о возможности сворачивания совместного с британской компанией проекта по запускам спутников из-за опасений ФСБ. В январе Роскосмос подтвердил, что совместный проект с OneWeb будет реализован.