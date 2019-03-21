Петербургская компания построит на Ростовской АЭС четыре вентиляторные градирни

Петербургская компания «Экотеп» выиграла конкурс концерна «Росэнергоатом» на поставку четырех вентиляторных градирен для Ростовской АЭС и теперь обязана успеть установить их до конца года. Сумма контракта – 277,5 млн рублей. 21 марта договор переведен заказчиком в режим исполнения.

Петербургское ООО «Экотеп» занимается строительством и обслуживанием подобных вентиляторных установок и систем оборотного водоснабжения промышленных объектов с 1992 года. С 2003-го плотно работает с Росатомом, его предшественниками и дочерними компаниями, однако нынешний контракт – самый крупный за последнее десятилетие.

Конкурс был выигран 4 марта, «Экотеп» в открытом противоборстве победил входящее в структуры Росатома московское АО ОЭС с оборотом в 8 млрд рублей.

ООО «Экотеп» с офисом в Петербурге принадлежит бизнесмену Борису Свердлину – вместе с дочерним ООО «Научно-производственный центр "Детали градирен"» с площадкой на территории Северной ТЭЦ в Новом Девяткино. За 2017 год «Экотеп» и «Детали» показали 316 млн рублей выручки при чистой прибыли в 49 млн.

В 2016–2018 гг. «Экотеп» занимался обслуживанием градирен Ростовской, Калининской и Ленинградской АЭС, общий объем контрактов составлял около 9 млн рублей. Среди крупных клиентов – компании «Северсталь», «Сибур», «Фосагро», «Киришинефтеоргсинтез».