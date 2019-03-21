Ян Фельдман назначен директором по маркетингу ГК «Ленстройтрест»

Ян Фельдман/ фото предоставлено ЗАО «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» сообщает о новом назначении. Дирекцию по маркетингу возглавил Ян Фельдман. В круг его обязанностей будет входить формирование продукта и политики ценообразования компании, разработка и реализация маркетинговой стратегии, продвижение и повышение конкурентоспособности объектов «Ленстройтреста».

Ян Фельдман окончил Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики с присуждением квалификации инженер, прошел профессиональную переподготовку в Российско-голландском институте маркетинга. Имеет успешный опыт работы по формированию и управлению маркетинговой стратегией в строительных компаниях Санкт-Петербурга и Уфы.

Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест»: «Сегодня мы работаем на рынке покупателя и это уже не изменится. Компании, предлагающие наименее качественный продукт, на фоне усиливающейся конкуренции и новых правил игры будут вытесняться из отрасли. Проекты «Ленстройтреста» востребованы покупателями за счет продуманной концепции и правильного соотношения «цена/качество». В новых реалиях рынка мы намерены не только сохранить качество, но и дальше совершенствовать свой продукт. Уверен, что Ян Фельдман с его богатым профессиональным опытом усилит нашу команду и даст толчок для нового этапа развития, что позволит нам укрепить свои позиции на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

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