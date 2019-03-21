Водитель в Выборге подбил машину и сбежал. Пострадали девочки

Три человека пострадали в Ленинградской области в результате аварии, которая на вид могла бы показаться несерьёзной.

Как сообщает 21 марта 47News со ссылкой на ГИБДД, 20 марта около 18 часов на улице Кривоносова, 13, в Выборге на прямом участке дороги, по предварительной информации, «Шевроле Лачетти» въехала в «Шкоду». Водитель скрылся, но его удалось найти: мужчина 1985 года рождения от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

«Шкодой» управляла 40-летняя женщина. Ей и двум её пассажиркам – девочкам 12 и 4 лет – потребовалась медицинская помощь. После оказания помощи их отпустили домой.

В группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб» «ВКонтакте» пишут, что водитель «Шевроле» – таксист.



