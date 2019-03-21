Студентам Центра «Антон тут рядом» показали изнанку «Манежа»

Студенты Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» познакомились с работой ЦВЗ «Манеж», которая не видна посетителям.

Экскурсию по офису для молодых людей провёл директор «Манежа» Павел Пригара. Он показал и рассказал, как работает выставочный зал, что скрывается от глаз посетителей.

«Знать офис музея важно, чтобы видеть, как происходит работа: как развиваются и готовятся проекты. Это интересно. Мне это помогло лучше узнать "Манеж". Теперь, когда я буду ходить на выставки, допустим, я буду знать, как зарождался проект, как развивались его тема и история. Это полезный опыт. Теперь я знаю, как выглядит работа внутри крупной организации. Все музейные профессии мне знакомы и знакомы понятия офиса. А больше всего мне запомнилось наше обсуждение с Павлом. Он очень грамотно рассказывал о "Манеже". Это важно для меня — именно общение», — поделился своими впечатлениями Стас, студент мастерской растениеводства Центра «Антон тут рядом».

Другими гостями «Манежа» стали Никита, который работает помощником офис-менеджера в туристической фирме, и Сергей — автор фирменного шрифта «Антон тут рядом».

Экскурсия прошла в преддверии Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается 2 апреля, и в рамках проекта Autism Friendly. Он реализуется Центром «Антон тут рядом» и призван помочь в адаптации объектов социальной инфраструктуры города для людей с аутизмом, в информировании сотрудников организаций о взаимодействии с людьми с особенностями развития, а также привлечь социально ответственные компании к развитию инклюзивных программ и созданию принимающей среды для людей с аутизмом. К проекту присоединились уже многие петербургские музеи, и «Манеж» был одним из первых. ЦВЗ уже давно сотрудничает с Центром, студенты не раз приходили в зал на выставки, но еще никогда — в рабочий офис.

«На экскурсии побывали участники программы сопровождаемого трудоустройства Центра "Антон тут рядом". Никита, например, даже взял отгул. Для студентов Центра практические выходы на внешние площадки, особенно в формате экскурсий, — это важная возможность не только познакомиться с актуальными городскими проектами, но и узнать о социальных и образовательных процессах, которые могут быть неочевидны посетителям "Манежа" с особенностями развития. Например, что за люди работают в музее, как устроена коммуникация в офисе, как зарождаются выставочные проекты, — говорит Лада Ефимова, куратор проекта Autism Friendly, Центр «Антон тут рядом». — Мы рады, что общение между студентами Центра и сотрудниками "Манежа" всегда выстраивается на принципах дружбы и взаимовыгодного обмена. Например, совсем недавно в магазине выставочного зала появилась продукция Центра, которую студенты делают своими руками. Как верно отметил Стас, для нас это важно — общаться на равных».

ЦВЗ уже давно сотрудничает с Центром, студенты не раз приходили в зал на выставки, но еще никогда — в рабочий офис. В «Манеже» отметили, что «Антон тут рядом» помогает выставочному залу стать более доступным. Сотрудничество началось во время подготовки к инклюзивной выставке «Прикосновение». «Тогда все сотрудники — администраторы, охранники, кассиры, волонтёры — прошли специальное обучение для помощи людям с любой инвалидностью, включая посетителей с аутизмом. В октябре 2018 года мы сами выступили в роли образовательной площадки и запустили курс "Равный доступ" для волонтёров, которые проводят экскурсии для посетителей с разными формами инвалидности», – рассказали в ЦВЗ.