«Жене и ребенку я должен объяснять убытки». Тренер Траньков рассказал, почему серебряные медали его подопечных на ЧМ не принесли ему счастья

Первый же чемпионат мира по фигурному катанию для бывшего петербургского фигуриста Максима Транькова в качестве тренера закончился успехом: его подопечные Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряные медали. Но сам Траньков признался, что не уверен в продолжении своей тренерской карьеры – слишком это невыгодно для семейного бюджета.

В интервью «Спорт-Экспрессу» 21 марта 35-летний специалист заявил, что есть много других занятий, которые приносят гораздо больше денег.

«Я работаю на телевидении, что мне более интересно, катаюсь в шоу. Мне это, по крайней мере, приносит деньги, в отличие от этого. Убыток семейного бюджета в этом году исчисляется нулями. Своей жене и ребенку я тоже должен это объяснять. Многое нужно взвешивать. Это точно не будет в том же ключе, что было. Один я не буду заниматься этой парой, для этого у меня нет ни сил, ни квалификации», – сказал Траньков.

Максим Траньков – двукратный олимпийский чемпион 2014 года в парном фигурном катании с Татьяной Волосожар. Также на их счету победа на чемпионате мира 2013 года и четыре золотые медали чемпионата Европы (2012, 2013, 2014, 2016). С 1999-го по 2010 год тренировался в Петербурге у разных тренеров. В 2010-м переехал в Москву, встав в пару с Волосожар, с которой и добился главных своих успехов. В 2015 году пара сыграла свадьбу. В 2017-м у них родилась дочь.