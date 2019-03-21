«Чтобы не вводить в заблуждение». Смольный может исключить из схемы размещения киосков до трех тысяч заведомо отказных участков

Комитет имущественных отношений Петербурга совместно с СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» проведет ревизию свободных земельных участков, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Как пояснили 21 марта в ведомстве, цель анализа — выявить заведомо отказные места, на которых невозможно согласовать размещение киосков.

В настоящее время в схему включены 8 844 места размещения НТО. Из них в отношении 5 523 мест заключены договоры аренды земельных участков либо договоры на размещение НТО. Но не все свободные участки можно вовлечь в оборот: из-за изменившегося законодательства или ошибок при внесении информации органы госвласти вынуждены отказывать претендующим на них предпринимателям.

Актуализацию проведут в электронном виде — через личный кабинет ИОГВ в информационной системе РГИС. По результатам невозможные для использования земельные участки будут исключены из схемы размещения НТО. Включение новых мест продолжится.

«Цель – сформировать схему размещения только с теми объектами, которые можно вовлечь в сделки сразу при поступлении заявки – без дополнительных согласований и запросов», – пояснили в КИО.