ЦИК отказался передавать мандат Алферова Грудинину. Глава совхоза имени Ленина не закрыл иностранные счета

Павел Грудинин не сможет получить мандат недавно скончавшегося депутата Госдумы от КПРФ, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова. Как пишет ТАСС, об этом 21 марта заявили на заседании Центризбиркома.

В ЦИК уточнили, что Грудинин не закрыл иностранные счета до регистрации кандидатом в Госдуму в 2016 году. Напомним, руководство КПРФ планировало передать мандат Алферова именно главе совхоза имени Ленина. Геннадий Зюганов заявлял, что «большая ответственность лежит на кандидате, который продолжил бы лучшие традиции».

Отметим, ранее бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков подал иск в суд подмосковного Подольска, в котором оспаривал решение о передаче мандата Алферова Грудинину. Иванюженков уверял, что у главы совхоза имени Ленина «много нерешенных проблем». При этом пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко говорил, что КПРФ приняла «законное решение».