Эпидемия угонов «Кадиллаков» продолжается. Петербургская фирма лишилась машины за 4 млн руб.

Очередной Cadillac Escalade уехал от владельца в Петербурге. Это как минимум третий случай угона не самой массовой модели за последние два месяца.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 20 марта с заявлением в полицию обратился генеральный директор одного из петербургских ООО, занимающегося гофропроизводством. В 16:55 того же дня он обнаружил отсутствие черного «Кадиллака», который был припаркован у дома 28 по улице Красного Курсанта (Петроградский район). Автомобиль 2016 года выпуска за 4,1 миллиона рублей находится на балансе фирмы, расположенной в том же Петроградском районе.

Последнее время Cadillac Escalade стал набирать популярность у угонщиков. Только в феврале «Фонтанка» рассказывала о двух таких случаях. Еще один инцидент произошел в декабре, по той же схеме, что и один из февральских: «Эскалейды» вели неизвестные на BMW X6, затем злоумышленники убеждались, что хозяин машины ушел, и совершали угон.