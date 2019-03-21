В Петербурге эвакуируют магазины «Ленты» и ТЦ. «По указке ФСБ» на улицу отправили сотрудников «Петроэлектросбыта»

Энергетическая компания «Петроэлектросбыт» поймала волну эвакуаций, накрывшую Петербург 21 марта. «Володя Путин» в своём письме рекомендовал сотрудникам придерживаться обратного сценария.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о заминировании в компании получили около одиннадцати часов утра. Преступники в этот раз представились Володей Путиным и предупредили о составленном ФСБ плане подрыва. В остальном послание повторяло предыдущие: взрывное устройство активировано автоматически, людей лучше не эвакуировать, а спасаться, оставаясь на месте и баррикадируя двери.

Сотрудники «Петроэлектросбыта» предпочли покинуть здание на улице Михайлова. Искать бомбу будут полицейские. Похожее письмо в четверг получили в Исаакиевском соборе и Эрмитаже.

Эвакуации в школах и торговых центрах также продолжаются, добавляют читатели. По их словам, закрыты на вход Покровская больница на Васильевском острове, проверяют клинику МЧС на Оптиков. В соцсетях пишут о школе №77 на улице Блохина, №188 на Маршала Тухачевского, ТЦ «Лыжный», «Жемчужная плаза» и магазинах «Лента», в которые не попасть в Колпино, на Заневском проспекте, Савушкина. Обо всех эвакуациях читайте в трансляции «Фонтанки».