Путин назначил врио губернатора Мурманской области. Ковтун сменил замглавы Минстроя Чибис

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса. Об этом 21 марта сообщается на сайте Кремля.

Чибис родился в 1979 году, 40 лет ему исполнилось два дня назад. Работал адвокатом, затем в правительствах Рязанской области и Чувашской республики. В нулевые трудился в Минрегионразвития, Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С декабря 2013 года — замглавы Минстроя. Был также главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации.

Напомним, ранее 21 марта уже бывший глава Мурманской области Марина Ковтун попросила Путина об отставке. Она заявила, что «обновление в высших эшелонах власти необходимо». Также сегодня в отставку отправился губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Его место занял топ-менеджер компании миллиардера Виктора Вексельберга Денис Паслер.