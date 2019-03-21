Путин назначил врио губернатора Мурманской области. Ковтун сменил замглавы Минстроя Чибис
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса. Об этом 21 марта сообщается на сайте Кремля.
Чибис родился в 1979 году, 40 лет ему исполнилось два дня назад. Работал адвокатом, затем в правительствах Рязанской области и Чувашской республики. В нулевые трудился в Минрегионразвития, Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С декабря 2013 года — замглавы Минстроя. Был также главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации.
Напомним, ранее 21 марта уже бывший глава Мурманской области Марина Ковтун попросила Путина об отставке. Она заявила, что «обновление в высших эшелонах власти необходимо». Также сегодня в отставку отправился губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Его место занял топ-менеджер компании миллиардера Виктора Вексельберга Денис Паслер.
Справка:
О возможной отставке Берга ранее сообщали СМИ. Из списка, опубликованного журналистами, уволены практически все губернаторы. На своем месте пока остался только глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предсказывала, что «звездопад» среди глав регионов продолжится до середины апреля. 20 марта свой пост покинул губернатор Алтая Александр Бердников, его место занял руководитель ГЛОНАССа Олег Хорохордин. Также накануне на место Алексея Орлова в Калмыкии был назначен кикбоксер Бату Хасиков.
19 марта кресло руководителя покинул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.