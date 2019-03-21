Эрмитаж и Исаакий вернули посетителям. Кроме музеев от «Володи Путина» досталось Мариинскому театру

Петербургские музеи, которые 21 марта почтили вниманием анонимные минёры, возобновили работу. Ничего опасного среди экспонатов найдено не было.

Как сообщили в Эрмитаже, эвакуацию спровоцировало не одно, а несколько писем о бомбе, которые получили сотрудники музея. Экспозиционные залы и другие помещения изучила служба собственной безопасности, а также взрывотехники Росгвардии. Пауза в работе не затянулась дольше получаса.

Также не нашло подтверждения предупреждение о бомбе в музее-памятнике «Исаакиевский собор». На сайте сказано, что музей принимает посетителей в обычном режиме.

По информации «Фонтанки», тревожное утро выдалось в четверг на обеих сценах Мариинского театра. Обошлось без эвакуации, но время балетных репетиций проверка безопасности сбила. Обо всех эвакуациях читайте в трансляции «Фонтанки».