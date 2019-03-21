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Общество
21.03.2019 14:50
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Снегурочка затмила акулу в колонии в Форносово

Снежные скульпторы из исправительной колонии №4 в Форносово два месяца состязались в своем мастерстве.

Снегурочка затмила акулу в колонии в Форносово

Пресс-служба УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Победил союз восьмого и девятого отрядов, задавивший конкурентов не только умением, но и количеством. 

«Несмотря на то, что у осуждённых нет опыта в изготовлении фигур из снега и льда, скульптуры порадовали жюри своим многообразием и фантазией», – отметили 21 марта в Управлении ФСИН по Петербургу и области.

Самыми популярными у заключенных были: свинья — символ года, изображения в честь Дня защитника Отечества и герои сказок. 

Победила команда 8-го и 9-го отрядов, которые сваяли аж пять снежно-ледовых скульптур (но лучшей стала новогодняя сказочная композиция). Ей совсем немного уступил 4-й отряд с танком – Т-34. Третье место у двух работ отряда №3, изготовивших крейсер и акулу.

Снегурочка затмила акулу в колонии в Форносово

В январе «Фонтанка» рассказывала о мастерстве снежных скульпторов из мордовских колоний. Там хитами стали смешарики, Винни-Пух и Пятачок. 

 

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