Бойфренд Туктамышевой не упал на ЧМ по фигурному катанию. Пока он на первом месте

Российский фигурист Андрей Лазукин 21 марта чисто откатал короткую программу на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). В отличие от Универсиады, где 21-летний спортсмен сорвал два тройных акселя, в этот раз он выполнил весь прыжковый контент – четверной тулуп, тройной аксель и каскад тройной флип плюс тройной тулуп.

В итоге судьи поставили Лазукину 84,05 балла. На данный момент он занимает первое место. Помимо него успели выступить еще трое фигуристов. От России также заявлены Александр Самарин и Михаил Коляда.

Напомним, что Андрей Лазукин — бойфренд петербургской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. По словам девушки, это он посоветовал снять кофточку в ее скандальном показательном номере. Сама Туктамышева на чемпионат мира не попала. За своего возлюбленного девушка болеет, сидя перед телевизором в Петербурге.