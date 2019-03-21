В Осло появится первая в мире быстрая беспроводная зарядка для такси-электрокаров

Столица Норвегии станет первым городом в мире со станцией беспроводной зарядки электрокаров, сообщает 21 марта финский энергетический концерн Fortum. Такси с электроприводом будут подпитываться практически от земли.

В инфраструктурном проекте участвуют Fortum и американская компания Momentum Dynamics, сейчас в проект привлекают автопроизводителей.

Принцип беспроводной зарядки основан на индукционной технологии. Зарядные пластины устанавливаются на земле на стоянках такси, чтобы аккумулятор подпитывался, пока водитель ждёт заказа. В автомобиле установлен приемник, который позволит получить до 75 киловатт энергии. Технология Momentum Dynamics может безопасно передавать электроэнергию через воздух, воду и лед, при любых погодных условиях, говорится на сайте компании. Инфраструктура с автоматической беспроводной зарядкой для электробусов летом 2018 года начала функционировать в штате Теннесси, США.

Уже сейчас 30% автопарка Норвегии составляют электрокары, 19% – гибриды. Цель Осло — свести к нулю углеродные выбросы такси к 2023 году.