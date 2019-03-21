Цены на жилую недвижимость: прогноз резкого роста не оправдался

ПСК

Предрекавшегося рядом экспертов резкого повышения стоимости квадратного метра в начале 2019 года не произошло. В то же время ситуация на рынке неоднородная: часть компаний увеличивает стоимость квадратного метра, часть, наоборот, не видит причин для повышения. Среди таких компаний петербургская «ПСК», не повышавшая цены в январе-марте.

«Если оценивать рынок в целом, то стоимость квадратного метра в новостройках выросла от 0,3 до 10%. Однако есть и примеры снижения. В данной ситуации любой показатель будет из категории «среднего по больнице» и весьма приблизительно отражать реальную картину, – отмечают в «ПСК». – Например, в сегменте масс-маркета стоимость квадратного метра в среднем, выросла больше, чем в бизнес-классе, где несколько иная экономика проектов».

Сейчас девелоперы определились со стоимостью «квадрата» и до конца марта цены менять не будут. Также необходимо учитывать естественный рост стоимости в соответствии со стадией готовности дома. Безусловно, цены будут постепенно увеличиваться на фоне введения новых правил строительства и инфляции. Вероятно, что наибольший рост цен в 2019 году последует после вступления в силу поправок к 214-ФЗ – то есть уже после 1 июля.

Однако по итогам года рост стоимости квадратного метра вряд ли превысит средние показатели 2018-го в 8-10%. При этом в бизнес-классе относительные цифры будут ниже, а в масс-маркете – выше.

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