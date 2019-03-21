Оренбургскую область возглавит гендиректор компании Вексельберга. Путин назначил врио губернатора Дениса Паслера

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Об этом 21 марта сообщается на сайте Кремля.

Паслер с 2012-го по 2016 год был председателем правительства Свердловской области. В отставку с этого поста он ушел по собственному желанию. С 2017 года работал генеральным директором и председателем правления ПАО «Т Плюс», крупнейшей частной российской компании в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основным владельцем «Т Плюс» является группа «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга.

Напомним, бывший глава Оренбургской области Юрий Берг 21 марта попросил Путина об отставке и понадеялся, что у нового главы региона хватит времени, чтобы «доказать свою эффективность».