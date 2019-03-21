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Власть
21.03.2019 11:40
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Оренбургскую область возглавит гендиректор компании Вексельберга. Путин назначил врио губернатора Дениса Паслера

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Об этом 21 марта сообщается на сайте Кремля.

Паслер с 2012-го по 2016 год был председателем правительства Свердловской области. В отставку с этого поста он ушел по собственному желанию. С 2017 года работал генеральным директором и председателем правления ПАО «Т Плюс», крупнейшей частной российской компании в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основным владельцем «Т Плюс» является группа «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга. 

Напомним, бывший глава Оренбургской области Юрий Берг 21 марта попросил Путина об отставке и понадеялся, что у нового главы региона хватит времени, чтобы «доказать свою эффективность».

Справка:

О возможной отставке Берга ранее сообщали СМИ. Из списка, опубликованного журналистами, уволены практически все губернаторы. На своем месте пока остался только глава Волгоградской области Андрей Бочаров. 21 марта об отставке Путина попросила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.  Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предсказывала, что «звездопад» среди глав регионов продолжится до середины апреля. 20 марта свой пост покинул губернатор Алтая Александр Бердников, его место занял руководитель ГЛОНАССа Олег Хорохордин. Также накануне на место Алексея Орлова в Калмыкии был назначен кикбоксер Бату Хасиков. 

19 марта кресло руководителя покинул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

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