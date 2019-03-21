«Солярис» дугой, «Ниссан» заблокирован. Скорые уехали с Энгельса порожними

Очевидцам утренняя авария на проспекте Энгельса в районе Удельной показалась страшной, и на место приезжали две кареты скорой помощи, но ДТП обошлось без серьёзных травм.

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП на Энгельса, 55, произошло 21 марта в 9:40. Пострадавших не зафиксировано.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что столкнулись «Хёндэ Солярис» и «Ниссан Террано». На место прибыли медики и сотрудники МЧС. По словам Натальи, у «Ниссана» оказались заблокированы двери. Трамваи, идущие с севера, встали.

«Ехал со стороны Дрезденской ещё до приезда служб – смотрелось страшно», – пишет Алексей.

Сейчас серьёзного затора на месте ДТП не наблюдается, хотя и без дополнительных помех на этом участке обычно бывает плотно.