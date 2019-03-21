Минобороны показало, как российские истребители сопровождают бомбардировщики США над Балтикой. В-52 прилетели к годовщине воссоединения с Крымом

Министерство обороны 21 марта опубликовало видеозапись сопровождения стратегических бомбардировщиков ВВС США В-52 над Балтийским морем.

В заявлении ведомства уточняется, что «воздушная цель была обнаружена на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации». Напомним, ранее сообщалось, что бомбардировщики не приближались к границе ближе, чем на 150 километров. Сопровождала американские самолеты пара российских истребителей Су-27.

«После того, как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полета в сторону от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования», – подытожили в Минобороны.

Отметим, 21 марта CNN сообщило, что шесть стратегических бомбардировщиков В-52 прибыли на авиабазу Фэйрфорд в Великобритании. Переброску сил ВВС США издание объяснило празднованием в России годовщины воссоединения с Крымом. Перед прибытием в Великобританию самолеты выполнили полет над Норвежским, Балтийским и Средиземным морями.