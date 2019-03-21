В Международный день человека с синдромом Дауна родители «солнечных» детей рассказали, что счастье в семье, где растет такой ребёнок, возможно

21 марта отмечается Международный день человека с синдромом Дауна. К этой дате благотворительный фонд «Дети ждут» выпустил серию социальных роликов, объединенных одной темой: «Любовь сильнее страхов». В них родители «солнечных» детей рассказывают о тех страхах, тревогах и сомнениях, которые им пришлось преодолеть, для того чтобы понять, что счастье в семье, где растет ребенок с синдромом Дауна, возможно.

Цель роликов – поддержать родителей, узнавших о диагнозе своего будущего ребенка или новорождённого, придать им сил и веры в будущее.

Многие родители не видят другого выхода при рождении ребенка с синдромом Дауна, как отказ от него. Тем не менее, как говорят представители фонда, есть поводы для оптимизма – за последние несколько лет заметно снизилось число отказов от этих симпатичных малышей и, согласно данным усыновительского портала «дети-ждут.рф», значительно возросло количество приемных семей, принимающих именно детей с синдромом Дауна. Если раньше каждый такой случай был на счету, то сейчас повод порадоваться за детей с этим диагнозом, нашедших семью, выпадает довольно часто. В конце 2018 года семья нашлась даже для шестнадцатилетней девочки, случай ранее небывалый.

«Мы считаем, что никто не должен стоять перед этим диким выбором – отказаться или нет от своего малыша. Хотим, чтобы родители знали, что у них есть будущее, в котором будет место не только тревогам, но и радости и гордости за своего ребенка. Огромное спасибо тем родителям, которые нашли в себе силы поделиться сокровенным и не побоялись вернуться к воспоминаниям о трудных днях», – говорят сотрудники БФ «Дети ждут».