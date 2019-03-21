«Володя Путин» покусился и на Исаакий. Собор включили в план подрыва с националистическим колоритом

Следом за Эрмитажем из доступных для туристов достопримечательностей 21 марта выбыл Исаакиевский собор. От посетителей его отлучило письмо о бомбе.

О перерыве в работе государственный музей-памятник сообщил на своём сайте коротким объявлением. Желающих посетить Исаакиевский собор предупредили, что в ближайшее время он закрыт «по техническим причинам».

скриншот страницы сайта музея

По информации «Фонтанки», график работы скорректировало сообщение о заминировании. В тексте упомянуты план подрыва 14/88, ФСБ и «Зимняя вишня».

Письма о бомбе в четверг также получили в социальных и торговых объектах, бизнес-центрах, больницах и Эрмитаже.