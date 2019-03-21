Коммерческие помещения в Славянке: новые возможности для бизнеса

ПСК

В строящемся на юге Санкт-Петербурга жилом комплексе «Славянка» по адресу Ростовская ул., 24 открыты продажи универсальных коммерческих помещений площадью 101,7 и 101,9 кв. м.

Оба помещения в корпусе на участке №127 предлагаются без отделки, с возможностью перепланировки и даже объединения. Высота потолков 3,3 м, на фасаде предусмотрено место для вывесок. Большие витринные окна выходят во внутренний двор и на улицу, два входа также размещаются с обеих сторон. Просторная площадь помещений позволяет разместить здесь практически любой бизнес: продуктовый магазин, салон красоты, детский центр, кафе-кондитерскую и тому подобное.

«Приобретение коммерческой недвижимости в ЖК «Славянка», как правило, интересно инвесторам. Также существует категория предпринимателей, которые хотят открыть свой бизнес рядом с домом и в том районе, где проживают сами, – отмечают в «ПСК». – Планировка и инженерные мощности помещений выполнены в соответствии с потребностями объектов сферы услуг».

Сейчас строительство ЖК «Славянка» завершено на 2/3: общестроительные работы заканчиваются, идёт монтаж инженерных сетей и отделка фасадов. Сдача объекта в эксплуатацию планируется уже в этом году.

Коммерческие помещения можно приобрести в ипотеку. О первоначальном взносе, размере ставки и других условиях кредитования расскажут по телефону (812) 426-98-11.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house