Исследователи рассказали правду о торговле детьми в Финляндии

Сексуальная эксплуатация, принуждение к совершению преступлений и принудительные браки. Все эти формы торговли людьми, жертвами которой становятся дети и молодежь, существуют в Финляндии. Об этом говорится в опубликованном 21 марта докладе Европейского института контроля и предотвращения преступлений, сообщает Миграционная служба Финляндии.

По данным исследования, с 2006-го по 2018 годы в систему помощи жертвам торговли людьми в Суоми попали 55 несовершеннолетних и 144 человека в возрасте от 18 лет до 21 года. Однако это лишь вершина айсберга.

«Поскольку торговля людьми не всегда попадает в поле зрения властей, вполне вероятно, что жертв среди детей больше, чем показывают официальные данные», – говорит Вейкко Мякеля, руководитель исследовательского проекта IHME, который призван научить представителей власти распознавать жертв таких преступлений. Под торговлей людьми понимаются различные формы принуждения – от трудовой эксплуатации и попрошайничества до насильственных браков, сексуального насилия и проституции.

Исследователи настаивают, что органы защиты детей, прокуроры и суды должны расширить подготовку по вопросам торговли детьми и молодыми людьми, а профильные ведомства – развивать многопрофильное сотрудничество и увеличивать ресурсы для профилактической работы.