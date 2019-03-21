Почтовые террористы против искусства. Письмо о бомбе получили в Эрмитаже

Горожане и гости Северной столицы временно лишены возможности приобщиться к прекрасному в главном музее Петербурга. Лжеминёры вспомнили об Эрмитаже ровно через месяц после первого «посещения».

Об эвакуации здания музея на Дворцовой площади утром 21 марта «Фонтанке» сообщили читатели. В пресс-службе Эрмитажа подтвердили, что на электронную почту поступило послание о заминировании.

Аналогичное письмо сотрудники читали ровно месяц назад, когда преступники сорвали музею бесплатный четверг. Тогда угроза взрыва посетителей не особо впечатлила, и очередь желающих не поредела.