Происшествия
Почтовые террористы против искусства. Письмо о бомбе получили в Эрмитаже
Горожане и гости Северной столицы временно лишены возможности приобщиться к прекрасному в главном музее Петербурга. Лжеминёры вспомнили об Эрмитаже ровно через месяц после первого «посещения».
Об эвакуации здания музея на Дворцовой площади утром 21 марта «Фонтанке» сообщили читатели. В пресс-службе Эрмитажа подтвердили, что на электронную почту поступило послание о заминировании.
Аналогичное письмо сотрудники читали ровно месяц назад, когда преступники сорвали музею бесплатный четверг. Тогда угроза взрыва посетителей не особо впечатлила, и очередь желающих не поредела.
Государственный Эрмитаж информирует-музей закрыт на вход!— Эрмитаж / Hermitage (@state_hermitage) 21 марта 2019 г.
21 марта 2019 г.несколько сотрудников Эрмитажа получили по электронной почте сообщения о минировании здания.На место происшествия были вызваны специалисты силовых структур
Открытие музея состоится после завершения проверки pic.twitter.com/c6J0zITrjC
Справка:
Рассылка электронных писем с адресов с упоминанием Алексея Навального, Кремля, ФСБ, Володи Путина и Барака Обамы одолевает Петербург с января. Особой энергичностью преступники отличились в феврале, а в марте дали городу выдохнуть. Ущерб от их деятельности МВД оценивает в полмиллиарда рублей в месяц, ФСБ уже предложила экстравагантный способ борьбы с «почтовым террором».