В ЖК NEWПИТЕР открылись новые шоурумы

АО «Строительный трест»

В марте 2019 года в жилом квартале NEWПИТЕР открылись шоурумы, демонстрирующие обновленные варианты отделки от застройщика. Они расположены на втором этаже 7 лота, рассчитанного на 171 квартиру. Стоимость работ составляет от 15 000 рублей за квадратный метр.

Новая отделка создается «под ключ» – жильцам нужно только расставить мебель. Основное отличие представленных вариантов заключается в цветовой гамме: при выборе опции «Ваниль» в квартире преобладают светлые тона, «Шоколад» – более темные и насыщенные.

Сама отделка включает в себя 10 составляющих. Это плитка на полах и стенах санузлов, покрытие из керамической плитки на лоджиях, ламинат, плинтусы и обои под покраску в комнатах и коридорах, натяжные потолки и межкомнатные двери, сантехника и фурнитура для ванной комнаты, подоконники и освещение.

Согласно условиям, сроки выполнения отделочных работ не должны превышать 90 дней с момента ввода объекта в эксплуатацию или от даты заключения договора на покупку квартиры в готовом доме. Обновленная отделка будет доступна в первых семи лотах квартала NEWПИТЕР.

«Сегодня качественная отделка – это не элемент маркетинга, а дополнительное конкурентное преимущество, которое по значимости может не уступать планировочным решениям. Российский рынок недвижимости движется в сторону европейского, где квартиры реализуются с полной отделкой и меблировкой. Следуя тренду, «Строительный трест» стремится предлагать актуальный продукт своим покупателям», – комментирует директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов.

Также в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР для просмотра доступна квартира, демонстрирующая подготовку под чистовую отделку, стоимость которой составляет от 6 000 рублей за квадратный метр.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/