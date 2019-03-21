18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +2
$ 63.74р
72.79р
14:34 21.03.2019
Расширенный поиск

Общество
21.03.2019 11:05
Печать

Счетная палата нашла миллионные нарушения при реставрации объектов Минкульта

Множество нарушений и недостатков выявила Счетная палата РФ при проверке реконструкции и реставрации учреждений Минкульта. Главный орган финансового контроля страны изучил контракты 2016–2018 годов. 

Теперь, сообщает 21 марта пресс-служба СП, в Генпрокуратуру поступят сведения о том, что дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51,4 млн рублей. А общий экономический ущерб (и риски ущерба) аудиторы оцениили почти в 57 млн рублей. Министерство культуры «формально отнеслось к контролю за использованием бюджетных средств», – считает Счетная палата.

Есть проблемы и с неосвоением средств. 

«Остатки не израсходованных дирекцией Минкультуры бюджетных инвестиций за три года выросли со 100 млн до 2,8 млрд рублей. За 2018 год не использовано 80% доведенных средств», – констатировал бывший министр, а ныне аудитор Михаил Мень. 

Неиспользованные деньги вернулись в казну, но в целом сигнал неблагополучный. Это результат несвоевременного ввода объектов в эксплуатацию. По данным СП, в 2017–2018 годы дирекция не завершила в срок 13 из 14 проектов. А на начало текущего года и не воплощены в жизнь 12 проектов с истекшим сроком исполнения. В проблемный список попали: комплекс зданий Литературного института, школа-студия Моисеева, Академическое художественное училище, мастерские Большого театра, Мемориальный музей Чайковского и т. д. 

Причину аудиторы видят в низкой компетенции компаний-проектировщиков. Отсутствие опыта влечет за собой затягивание сроков строительства, удорожание объектов и дополнительные расходы.

«Например, при корректировке трех проектов – музейного комплекса в Рязани, Музея космонавтики в Калуге и Художественных мастерских Большого театра – сметная стоимость строительства увеличилась на 45%, или на 1,6 млрд рублей. Причем в случае Большого театра стоимость возросла более чем на 90% – почти на 900 млн рублей», – отметил Мень. 

По данным агентства, в Минкультуры согласны с выводами Счетной палаты, чиновники заверили, что сейчас вся проектная документация проходит двойной контроль на соблюдение графика работ и сметы стоимости. Замминистра Сергей Обрывалин заявил, что в 2018 году ведомство провело мониторинг работы своих дирекций и также нашло серьезные недостатки в их работе. В итоге, напомнил чиновник, был уволен руководящий состав сразу двух дирекций – Московской и Северо-Западной.

Итоги проверок Счетной палаты доведут до президента РФ, правительства,  Минстроя, ФАС и Росстата. Представления получат дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры и учреждение «РосКапСтрой» Минстроя.

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
21.03.2019 13:22

Setl Group устанавливает оборудование в новых детских садах ЖК «GreenЛандия»

Холдинг Setl Group приступил к комплектации двух встроенных детских садов в жилом комплексе комфорт-класса «GreenЛандия» неподалеку от метро «Девяткино».
Ян Фельдман/ фото предоставлено ЗАО «Ленстройтрест»
21.03.2019 12:43

Ян Фельдман назначен директором по маркетингу ГК «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» сообщает о новом назначении. Дирекцию по маркетингу возглавил Ян Фельдман. В круг его обязанностей будет входить формирование продукта и политики ценообразования компании, разработка и реализация маркетинговой стратегии, продвижение и повышение конкурентоспособности объектов «Ленстройтреста».
ПСК
21.03.2019 11:20

Цены на жилую недвижимость: прогноз резкого роста не оправдался

Предрекавшегося рядом экспертов резкого повышения стоимости квадратного метра в начале 2019 года не произошло. В то же время ситуация на рынке неоднородная: часть компаний увеличивает стоимость квадратного метра, часть, наоборот, не видит причин для повышения. Среди таких компаний петербургская «ПСК», не повышавшая цены в январе-марте.
ПСК
21.03.2019 11:11

Коммерческие помещения в Славянке: новые возможности для бизнеса

В строящемся на юге Санкт-Петербурга жилом комплексе «Славянка» по адресу Ростовская ул., 24 открыты продажи универсальных коммерческих помещений площадью 101,7 и 101,9 кв. м.
АО «Строительный трест»
21.03.2019 11:08

В ЖК NEWПИТЕР открылись новые шоурумы

В марте 2019 года в жилом квартале NEWПИТЕР открылись шоурумы, демонстрирующие обновленные варианты отделки от застройщика. Они расположены на втором этаже 7 лота, рассчитанного на 171 квартиру. Стоимость работ составляет от 15 000 рублей за квадратный метр.
Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
21.03.2019 10:53

Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» готов на 80%

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», приступил к завершающей стадии строительства шестого детского сада в ЖК «Северная долина». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на лето текущего года.
фото предоставлено компанией ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
21.03.2019 10:21

«Если очень захотеть – можно в космос улететь», или как в Петербурге прошел межгалактический «Мировой Новый год»

Карусели, батуты, сухой бассейн, гигантские шахматы и бильярд, надувной лабиринт, мастер-классы, викторины и квесты – так в «Экспофоруме» отмечали «Мировой Новый год» со 2 по 7 января.
20.03.2019 17:10

Театр начинается с вешалки, а жилой комплекс с красивой входной группы

Одним из показателей высокого качества объекта является высококачественная отделка мест общего пользования. Входные группы, лестничные марши и площадки создают первое впечатление и, конечно, общее настроение
ПАО «Группа ЛСР»
20.03.2019 16:19

С паркингом выгоднее: скидка на трехкомнатную квартиру в доме «Паруса»

«Группа ЛСР» объявила новую акцию. При покупке трехкомнатной квартиры и парковочного места в доме «Паруса» клиенты получают скидку 150 000 рублей от стоимости квартиры!* Предложение действует до конца марта.
«Аквилон Инвест»
20.03.2019 16:01

Ипотечный ассортимент стал новым козырем в борьбе за покупателей

Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Петербурге рассказала, чем аккредитация новостройки в большом числе банков выгодна для покупателя.
20.03.2019 15:50

Стартовали продажи паркинга в ЖК «Полис на Неве» и «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи машино-мест в паркингах жилых комплексов «Полис на Комендантском» и «Полис на Неве». Реализация осуществляется по договорам долевого участия
предоставлено компанией ООО "Джи Би Медиа"
20.03.2019 15:49

Гипермаркет шуб ЛЁД ломает цены в ночь распродаж

22 марта в гипермаркете шуб ЛЁД пройдет ночь распродаж. С 20:00 покупатели смогут приобрести понравившийся товар со скидкой до 80%*.