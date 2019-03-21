Счетная палата нашла миллионные нарушения при реставрации объектов Минкульта

Множество нарушений и недостатков выявила Счетная палата РФ при проверке реконструкции и реставрации учреждений Минкульта. Главный орган финансового контроля страны изучил контракты 2016–2018 годов.

Теперь, сообщает 21 марта пресс-служба СП, в Генпрокуратуру поступят сведения о том, что дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51,4 млн рублей. А общий экономический ущерб (и риски ущерба) аудиторы оцениили почти в 57 млн рублей. Министерство культуры «формально отнеслось к контролю за использованием бюджетных средств», – считает Счетная палата.

Есть проблемы и с неосвоением средств.

«Остатки не израсходованных дирекцией Минкультуры бюджетных инвестиций за три года выросли со 100 млн до 2,8 млрд рублей. За 2018 год не использовано 80% доведенных средств», – констатировал бывший министр, а ныне аудитор Михаил Мень.

Неиспользованные деньги вернулись в казну, но в целом сигнал неблагополучный. Это результат несвоевременного ввода объектов в эксплуатацию. По данным СП, в 2017–2018 годы дирекция не завершила в срок 13 из 14 проектов. А на начало текущего года и не воплощены в жизнь 12 проектов с истекшим сроком исполнения. В проблемный список попали: комплекс зданий Литературного института, школа-студия Моисеева, Академическое художественное училище, мастерские Большого театра, Мемориальный музей Чайковского и т. д.

Причину аудиторы видят в низкой компетенции компаний-проектировщиков. Отсутствие опыта влечет за собой затягивание сроков строительства, удорожание объектов и дополнительные расходы.

«Например, при корректировке трех проектов – музейного комплекса в Рязани, Музея космонавтики в Калуге и Художественных мастерских Большого театра – сметная стоимость строительства увеличилась на 45%, или на 1,6 млрд рублей. Причем в случае Большого театра стоимость возросла более чем на 90% – почти на 900 млн рублей», – отметил Мень.

По данным агентства, в Минкультуры согласны с выводами Счетной палаты, чиновники заверили, что сейчас вся проектная документация проходит двойной контроль на соблюдение графика работ и сметы стоимости. Замминистра Сергей Обрывалин заявил, что в 2018 году ведомство провело мониторинг работы своих дирекций и также нашло серьезные недостатки в их работе. В итоге, напомнил чиновник, был уволен руководящий состав сразу двух дирекций – Московской и Северо-Западной.

Итоги проверок Счетной палаты доведут до президента РФ, правительства, Минстроя, ФАС и Росстата. Представления получат дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры и учреждение «РосКапСтрой» Минстроя.