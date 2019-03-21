«Володя Обама» закрыл «Юнону» и испортил начало рабочего дня сотрудникам «Атлантик Сити»

Очнувшиеся после затишья «почтовые террористы» набирают обороты: кроме больниц и учебных заведений 21 марта в рассылку попали торговые объекты. Полицию ждут в Приморском и Красносельском районах Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, утром в четверг эвакуация сорвала шоппинг на рынке «Юнона» на Маршала Казакова, 35. Также исход сотрудников заметили из торгово-развлекательного и бизнес-центра «Атлантик Сити» на Савушкина. В администрации комплекса рассказали, что рабочий день, который по графику должен начаться в 11 часов, отложило письмо о бомбе. Аналогичное послание открыли сотрудники «Юноны». Сейчас рынок закрыт на вход и вместо покупателей ждёт полицию.

Сообщения о заминировании продолжают поступать в социальные объекты. Эвакуируют школы, детские сады, закрыты для посетителей Боткинская больница и 2-я горбольница в Учебном переулке. Горожане добавляют, что перестали пускать в поликлинику больницы РЖД на проспекте Мечникова.

Рассылка электронных писем с адресов с упоминанием Алексея Навального, Кремля, ФСБ, Володи Путина и Барака Обамы одолевает Петербург с января. Особой энергичностью преступники отличились в феврале, а в марте дали городу выдохнуть. Ущерб от их деятельности МВД оценивает в полмиллиарда рублей в месяц, ФСБ уже предложила экстравагантный способ борьбы с «почтовым террором».