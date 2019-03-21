Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» готов на 80%

Фото «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», приступил к завершающей стадии строительства шестого детского сада в ЖК «Северная долина». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на лето текущего года.

В настоящий момент в двухэтажном здании детского сада полностью закрыт тепловой контур, смонтированы системы отопления и вентиляции, установлены лифты. Проводятся пусконаладка лифтового оборудования, монтаж слаботочных сетей и оконечных устройств. Ведутся отделочные работы, в том числе окраска стен, установка внутренних дверей и подвесных потолков.

На площади в 5 838 кв. м будут оборудованы 12 групп для 220 воспитанников раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, кухня-столовая, медицинский кабинет. Для всестороннего развития детей предусмотрены два зала для гимнастических и музыкальных занятий, бассейн, помещения для организации специальных кружков, учебы и развития. На прилегающей территории будут размещены площадки для отдыха с теневыми навесами, организованы спортивные и игровые площадки.

Дошкольное образовательное учреждение возводится в 19 квартале «Северной долины», между улицами Федора Абрамова, Николая Рубцова, Валерия Гаврилина и Заречной. Готовность объекта составляет 80%, ввод в эксплуатацию запланирован на лето текущего года.

В 2019 году «Главстрой Санкт-Петербург» намерен приступить к строительству в «Северной долине» седьмого детского сада на 220 воспитанников. В феврале служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала застройщику положительные заключения экспертизы проектов двух новых дошкольных образовательных учреждений на 240 мест каждый (корпуса 46 и 47). Они расположатся в 21 квартале, ограниченном улицами Федора Абрамова, Заречной и Шишкина.

Сегодня на территории ЖК «Северная долина» уже открыты пять детских садов на 1 040 мест и две общеобразовательные школы под общим номером № 482 на 1 950 учеников. Строительство третьего учебного заведения, рассчитанного на 850 школьников, должно быть завершено летом этого года. Получено разрешение на строительство четвертой школы, с плановым вводом в эксплуатацию в 2020 году. Продолжается проектирование новых социальных объектов.

К моменту завершения проекта в «Северной долине» будут функционировать 12 детских садов и 10 школ, подстанция скорой помощи на восемь машин, детская и взрослая поликлиники, пожарная часть, отделения полиции и связи. Комплексное развитие социальной инфраструктуры жилого комплекса ведется в соответствии с утвержденной городскими властями «дорожной картой».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.