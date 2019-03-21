«Еще достаточно времени, чтобы новый руководитель показал свою эффективность». Губернатор Оренбургской области попросил Путина об отставке

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг обратился к Владимиру Путину с прошением об отставке. Об этом 21 марта сообщается на сайте правительства региона.

В официальном заявлении Берг благодарит земляков за доверие и уточняет, что остается жить в регионе вместе со своими детьми и внуками.

Затем глава региона перечисляет свои достижения на посту, в частности то, что «Оренбуржье стало лидером альтернативной энергетики в стране».

«Задачи перед Оренбургской областью стоят амбициозные. В этом году мы приступили к реализации 11 национальных проектов, которые охватывают все сферы жизни людей. До единого дня голосования остается еще достаточно времени, чтобы новому руководителю доказать оренбуржцам свою эффективность. Решение, безусловно, примут жители Оренбургской области в единый день голосования, 8 сентября 2019 года», – подчеркнул Юрий Берг.

Напомним, о возможной отставке Берга ранее сообщали СМИ. Из списка, опубликованного журналистами, уволены практически все губернаторы. На своем месте пока остался только глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Сегодня об отставке Путина попросила и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.