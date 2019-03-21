Анонимные «минёры» вспомнили про Петербург. Что эвакуируют в городе

После небольшой передышки в Петербурге снова начались массовые эвакуации. Преступники рассылают письма, манипулируя аббревиатурой ФСБ. «Фонтанка» следит за происходящим в режиме онлайн. Мы также обращаемся к нашим читателям с просьбой присылать фотографии и сообщения о случаях минирования через форму на нашем сайте.

21 марта, 11:04 Исаакиевский собор также объявил, что закрывается по «техническим причинам».

21 марта, 10:57 «Минеры» подпортили настроение и туристам. По информации нашего издания, анонимку прислали в главный музей города - в Эрмитаже началась эвакуация.

21 марта, 10:56 Читатели «Фонтанки» сообщили, что список эвакуированных пополнил дворец спорта «Юбилейный» на Петроградской стороне. В социальных сетях сообщается об эвакуации ТЦ «Жемчужная плаза».

21 марта, 10:47 Торговый центр «Атлантик Сити» в Приморском районе также получил анонимку. Эвакуируют ярмарку «Юнона» в Красносельском районе.

21 марта, 10:46 Без занятий остались студенты архитектурно-строительного университета, а также Политехнического колледжа городского хозяйства.

21 марта, 10:45 Волна минирований в Северной столице продолжается несколько недель. «Фонтанка» выяснила, что авторами рассылки могут быть российский студент и 19-летний гражданин Украины. В качестве мотива они могут использовать борьбу на рынке онлайн-игры Minecraft.

21 марта, 10:43 Что касается больниц, то на данный момент, по сообщениям очевидцев, анонимки получили во 2-й городской больнице в Учебном переулке, новой Боткинской больнице на Пискаревке, старой больнице Боткина на Миргородской, а также в больнице РЖД на Мечникова.

21 марта, 10:40 Преступники рассылают письма, манипулируя аббревиатурой ФСБ. Текст похож на предыдущие, разве что нет подписи. Террористы предпочитали подписываться Володей Путиным, Бараком Обамой, Алексеем Навальным.

21 марта, 10:39 Как сообщают «Фонтанке» читатели, эвакуация объявлена в школах Калининского, Красносельского и Пушкинского районов. Занятия приостановили в учебных заведения под номерами: 500, 200, 394, 375, 546, 98, 72, 470, 77